La piazza davanti alla scuola diventa... il mondo con la Festa dell'intercultura

In viaggio per il mondo alla scoperta della cultura, delle tradizioni dei compagni di banco, degli amici che provengono da altri Paesi e in alcuni casi dall’altra parte del mondo. Mattinata di festa ieri, mercoledì 22 maggio, a Vimercate.

In piazza contro ogni barriera e differenza

Centinaia di bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, dalla materna alla secondaria di primo grado, dell’istituto comprensivo "Manzoni" si sono ritrovati in piazzale Martiri Vimercatesi per la Festa dell’intercultura. Manifestazione che l’istituto ha già proposto in passato con successo. Il piazzale si è trasformato in una sorta di grande cartina geografica con banchetti, giochi ed eventi, che richiamavano i Paesi dei tanti studenti di origine straniere (molti dei quali, però, nati e cresciuti a Vimercate) che frequentano le scuole cittadine.

Presenti anche tanti genitori , alcuni dei quali hanno lavorato durante l’anno nelle classi per raccontare della loro cultura e delle loro tradizioni. Fondamentale il lavoro fatto, sul fronte dell’integrazione, anche con il giornalista Daniele Biella che ha portato a scuola un immigrato che ha raccontato la sua esperienza.

La soddisfazione della dirigente scolastica

Una festa ben riuscita sotto lo sguardo della dirigente scolastica Ileana Russello e dell’assessore Riccardo Corti.

"Questo è il mio primo anno - ha commentato la dirigente insediatasi alla guida dell’istituto nel settembre scorso - Sono favorevolmente colpita da questa iniziativa e orgogliosa dal gran lavoro che le scuole stanno facendo sul fronte dell’integrazione. La scuola deve essere fermento e gioia di stare insieme. Iniziative come queste sono fondamentali".