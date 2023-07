La piccola grande Emma rende orgogliosa tutta Concorezzo. La giovane nuotatrice, 13 anni, nei giorni scorsi ha dominato ai Campionati italiani di nuovo paralimpico.

Un paese in festa

Il paese può contare su una nuova campionessa, capace di andare oltre ogni difficoltà, dentro e fuori dall’acqua. Si tratta di Emma Maino, 13 anni e tanta voglia di conquistare il mondo. Nei giorni scorsi, infatti, la giovane nuotatrice concorezzese, nel corso dei campionati italiani di nuoto paralimpico, ha ottenuto un’incredibile doppietta: record italiano di categoria per i 100 stile libero (record imbattuto dal 2015) e per i 100 rana (record imbattuto dal 2007). Non male per chi ha conosciuto il mondo del nuoto paralimpico da poco tempo.

"Emma ha iniziato a nuotare nel 2021, mentre a livello agonistico ancora da meno tempo - racconta il papà Enrico - Inizialmente la piscina aveva “solo” un aspetto terapeutico, visto che aiutava Emma a convivere con la sindrome rara che l’ha colpita dalla nascita. Abbiamo cominciato con delle sedute di fisioterapia in acqua, ma Emma si è subito innamorata della piscina e del nuoto. Per diverso tempo abbiamo nuotato qui a Concorezzo, ma quando abbiamo scelto di passare all’agonismo ci siamo spostati a Milano".

I complimenti dell'Amministrazione comunale

Nei giorni scorsi la giovane Emma è stata ricevuta in Municipio dal sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che si è complimentata con la neo campionessa per i grandi risultati ottenuti.

"Un sabato davvero speciale - ha commentato il primo cittadino concorezzese - Bravissima Emma! A te vanno i complimenti di tutta l'Amministrazione Comunale e un grosso in bocca al lupo per le prossime sfide".

