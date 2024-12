A Desio la Polizia Locale continua l’opera di rimozione delle auto abbandonate lungo le strade della città.

A Desio rimosse altre due auto abbandonate da tempo

Un intervento che ormai da mesi sta impegnando gli agenti della Polizia Locale di Desio e a cui il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Andrea Villa, tiene in modo particolare. L'operazione è proseguita anche nei giorni scorsi e altre due sono state le auto che sono state rimosse in altrettante vie di Desio. In particolare una delle macchine era stata segnalata dai residenti del quartiere San Giorgio, in via Donatello e un’altra era da tempo abbandonata in via Mulino Arese.

Polizia Locale al lavoro

Gli agenti hanno dovuto procedere con accurate verifiche prima di procedere. "E’ un'attività che da qualche mese è stata ulteriormente potenziata - afferma il vicesindaco - Il fenomeno viene spesso segnalato dai cittadini e l’azione della Polizia Locale consente di intervenire sul degrado e prevenirlo, oltre al fatto che in questo modo viene messo in sicurezza il territorio". Sono già una ventina le auto rimosse negli ultimi mesi.