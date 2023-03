La Polizia locale di Carnate saluta il quartiere Stazione

Niente più Polizia locale nel quartiere Stazione di Carnate. O meglio, il presidio del territorio da parte degli agenti continuerà, ovviamente, ma nei prossimi mesi verrà chiuso definitivamente l’ufficio che attualmente si trova in via Carducci.

La Polizia locale saluta il quartiere Stazione

Questa la decisione ufficializzata dall’Amministrazione, che in un’ottica di efficientamento dei propri servizi ha deciso di porre fine all’esperienza iniziata nel 2016 con l’inaugurazione dei locali adibiti a postazione per i vigili urbani nel cuore della periferia. Una scelta che all’epoca era stata giudicata quasi rivoluzionaria. Mai, prima di allora, un’Amministrazione aveva infatti pensato e realizzato un presidio fisico nel quartiere da sempre considerato, a torto o a ragione, una località problematica.

"Il servizio di controllo non verrà meno"

L’idea di fondo era quello di creare un collegamento tra il comando centrale, all’epoca ancora a Vimercate, e i carnatesi. Soluzione che ora giunge definitivamente al capolinea, perché il nuovo Esecutivo del sindaco Rosella Maggiolini ha deciso di non rinnovare l’affitto dei locali di via Carducci anche in vista del ritorno di un comando di Polizia locale in capo al Comune di Carnate:

"Il presidio rimarrà aperto fino alla fine dell’anno - spiega il capogruppo di maggioranza Mauro Spialtini - L’intenzione è quella di garantire una maggior efficienza dei servizi comunali e con la previsione di riportare un comando autonomo in via Pace, all’interno del Municipio, verrà meno la necessità di tenere aperto un secondo ufficio di Polizia locale. L'’intenzione è proprio quella di garantire in futuro un servizio e un presidio maggiore da parte dei vigili urbani grazie all’implementazione dell’organico".

