La Polizia Locale di Meda scende in piazza

Gli uffici della Polizia Locale di Meda scendono in piazza. Al via il progetto per assicurare una maggiore vicinanza degli agenti ai cittadini.

Il progetto di polizia denominato "Gli uffici scendono in piazza" è finalizzato ad assicurare un senso di prossimità che avvicina le istituzioni alla comunità.

"Si tratta di un modello organizzativo di presidio territoriale della Polizia Locale caratterizzato dalla presenza capillare degli operatori sul territorio, organizzato in modo da avvicinarli alla comunità - spiega il comandante della Polizia Locale, Claudio Delpero - Il progetto consiste in un ulteriore rafforzamento della Polizia Locale con il fine di poter destinare operatori al servizio di prossimità, con una particolare modalità operativa per rendere le istituzioni più vicine ai cittadini"

Se il cittadino non va in comando, il comando va dal cittadino

In questo modo non sarà più il cittadino che deve recarsi in comando o negli uffici della Polizia Locale per denunciare, lamentarsi, chiedere o sollecitare un intervento, ma è l’agente che si muove sul territorio, parlando con i cittadini, comprendendo le loro problematiche e intervenendo per risolvere una criticità addirittura prima che emerga la necessità da parte dei medesi di segnalarla.

"I punti fondamentali del modello sono l’avvicinamento fra Polizia e cittadini, l’adattamento dell'organizzazione della Polizia alla realtà locale e alle problematiche riscontrate sul territorio, l’aumentata attenzione alle aspettative del cittadino nel campo della sicurezza e infine la possibilità di collaborare con il cittadino stesso per aumentare la sicurezza della città, rendendolo materialmente partecipe nel raggiungimento della propria sicurezza oggettiva e soggettiva - prosegue Delpero - Il progetto inoltre include interventi per ridurre la percezione di insicurezza da parte dei cittadini, favorire la pacifica convivenza, garantire un pronto intervento in caso di eventi di criminalità nei centri urbani e rispondere prontamente a eventuali segnalazioni".

Giorni e orari dei presidi fissi