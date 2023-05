La Polizia locale di Usmate Velate celebra tutte le mamme nel giorno della loro festa. Simpatica iniziativa quella promossa dal comando di via Milano che in questi giorni ha affisso fuori dalla propria sede un cartello stradale molto particolare.

La Polizia locale di Usmate Velate celebra tutte le mamme

Il cartello stradale non è passato inosservato agli occhi dei cittadini usmatesi. Già, perché al suo interno è stato raffigurato un cuore composto dalla parola "mamma" riportato in ben 24 lingue: dall'italiano all'arabo, dall'inglese al giapponese, senza dimenticare il turco, il polacco, il senegalese e il filippino. E c'è spazio persino per l'idioma zulu, quello hawaiano e addirittura il latino.

"Iniziativa rivolta a tutta la collettività"

L'iniziativa è nata da un'idea del comandante Mario Nappi e realizzata dall'artista di Brugherio, Lucia Sardi, per rivolgere i propri auguri a tutte le mamme di ieri, di oggi e di domani. Un progetto artistico che ha raccolto grande partecipazione dai cittadini stessi: