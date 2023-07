La Polizia locale di Villasanta è pronta a scioperare

E' scontro tra il sindacato degli agenti della Polizia locale e l'Esecutivo di centrosinistra di Villasanta guidato da Luca Ornago. Il sindacato della Polizia Locale sta valutando azioni che potrebbero tradursi anche in uno sciopero. Ad anticiparlo, una nota nei confronti del Comune e del sindaco Luca Ornago scritta dal sindacato di categoria (CSE FLPL – SULPL) a cui sono iscritti 7 agenti sui 9 in servizio in Comune.

Tra le richieste formulate dal sindacato anche la gestione della turnazione della Polizia Locale.

La nota stampa del sindacato

"A partire dal mese di novembre dello scorso anno abbiamo cercato invano di ottenere un incontro con l’Amministrazione Comunale al fine di confrontarci in merito ad alcune criticità che riguardano il Servizio di Polizia Locale e le condizioni di lavoro dei nostri appartenenti - si legge nella nota stampa diramata dal sindacato - Nonostante diverse comunicazioni e solleciti l'Amministrazione comunale si è sempre rifiutata di incontrare i dirigenti sindacali limitandosi a chiedere un mero scambio epistolare ove prendere conoscenza delle questioni e provvedere ad una risposta sempre con lo stesso mezzo. Il sindacato ha richiesto un incontro con il sindaco che, per ben due volte, non ha evidentemente ritenuto utile, non diciamo incontrare, ma nemmeno rispondere alla richiesta del rappresentante dei lavoratori della Polizia Locale. Per questo motivo abbiamo chiesto alla Prefettura di convocare il tavolo per il tentativo di conciliazione obbligatoria previsto dalla normativa con il Comune di Villasanta".

La gestione della turnazione

Nello specifico l’Organizzazione sindacale aveva chiesto di trovare una soluzione alla gestione della turnazione della Polizia Locale, ipotizzando una possibile riformulazione che avrebbe tra le altre cose consentito una migliore copertura delle giornate lavorative con l’inserimento, con una periodicità ovviamente collegata alla ristrettezza di organico dovuta alle dimensioni dell’Ente, di servizi effettuati in orario serale e notturno, a tutto vantaggio della Cittadinanza. Ricordiamo che gli agenti hanno un monte ore di 36 a settimana mentre la proposta del sindacato è di farne 35 e di accantonare 1 ora a settimana

Chiediamo una migliore copertura delle giornate lavorative

"Si tratta di una rimodulazione che avrebbe tra le altre cose consentito una migliore copertura delle giornate lavorative con l’inserimento, con una periodicità ovviamente collegata alla ristrettezza di organico dovuta alle dimensioni dell’Ente, di servizi effettuati in orario serale e notturno, a tutto vantaggio della cittadinanza - prosegue la nota stampa del sindacato - Abbiamo chiesto inoltre di trovare una soluzione più congrua alle dimensioni e alle peculiarità dell’Ente per quanto riguarda i servizi prestati nelle giornate festive infrasettimanali e di porre un rimedio alle criticità rilevate e connesse agli applicativi utilizzati per la gestione del personale, per le modalità che regolano i trasferimenti del personale verso altri enti e, infine, di rivalutare, in conformità con quanto fatto da vari Comuni della Provincia di MB, la quota di previdenza integrativa destinata ai lavoratori della Polizia Locale. Nella speranza che il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Villasanta capiscano il grave errore commesso, in primis nei confronti dei propri lavoratori che da sempre hanno lavorato con abnegazione, professionalità e senso del dovere nei confronti del Comune".

Il sindaco Luca Ornago ha fatto sapere che replicherà nei prossimi giorni.