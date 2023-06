La Polizia locale di Villasanta impegnata nel salvataggio di animali

Mattinata di interventi dedicati agli animali per la Polizia locale di Villasanta. Quest'oggi, giovedì 29 giugno 2023, gli agenti hanno portato in salvo mamma anatra con i suoi cuccioli e un piccolo esemplare di rondone.

Mamma anatra al sicuro nel Parco di Monza

Nell’ora di punta, presso la trafficata rotonda di piazza Oggioni, un’anatra con i piccoli si è messa a zampettare attraversando anche la strada. In un primo momento i passanti hanno fermato le auto per indirizzare la famigliola verso il muro del Parco di Monza, evitando che gli animaletti venissero schiacciati dalle auto. Successivamente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Villsanta, che hanno scortato gli animali accompagnandoli attraverso l’ingresso del parco di via don Galli.

Salvato anche un rondone

Sempre nella mattinata di oggi, giovedì, un cittadino ha trovato in via Marinetti un piccolo rondone, specie protetta di uccello migratore, probabilmente caduto da un nido. Ha avvisato gli agenti che hanno recuperato il volatile, gli hanno dato da bere con un cucchiaino e si sono accordati con la protezione civile di Monza soccorso: quest'ultima successivamente condurrà l’esemplare nel bosco Wwf di Vanzago, comune della provincia di Milano.