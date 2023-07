La Polizia locale si allarga: in servizio due nuovi agenti

Due nuovi agenti in servizio al comando di via San Martino a Biassono.

Polizia locale

Sono Luca Giglio, 22enne di Biassono, e Riccardo Bizzaro, originario di 24enne di Monselice (Padova), le new entry al comando di Polizia locale guidato da Francesco Farina, che si occuperà personalmente della formazione. «Sono stati assunti con contratto di formazione - spiega il comandante Farina - In autunno frequenteranno anche il corso di formazione della Regione Lombardia». Attualmente il comando è composto da 8 operatori: «Oltre al comandante, ci sono gli agenti Marco Riboldi, Giorgio Piacentini, Francesco Rodante, Alessio Cestone e Gabriele Mussio.

Il sindaco Luciano Casiraghi

«E’ intenzione dell’Amministrazione comunale arrivare a 9 agenti in modo che da poter coprire tre turni - ha aggiunto il sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi - Ho voluto espressamente assumere due giovani in modo che svolgano la formazione sul nostro territorio». Prima dell’esperienza in Polizia locale l’agente Giglio ha lavorato come guardia giurata a Monza mentre Bizzaro faceva il traduttore: «Qui a Biassono abbiamo avuto una bella accoglienza e abbiamo trovato un ambiente molto elettrizzante. Siamo onorati di servire la cittadinanza» hanno commentato quale giorno dopo l'insediamento.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 11 luglio 2023.