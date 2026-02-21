La Polizia Provinciale accoglie Tyson, la nuova mascotte

A due anni e mezzo dall’addio a Tea, femmina di meticcio incrocio tra un pitbull ed uno sharpei, mancata dopo più di dieci anni di onorato servizio, la Polizia Provinciale di Monza e Brianza ha di nuovo il suo cane mascotte.

La Polizia Provinciale accoglie Tyson, il nuovo cane mascotte

Si chiama Tyson, compirà due anni domani, domenica 22 febbraio, ed è un bellissimo meticcio molossoide maschio arrivato in Brianza dalla Calabria. “Dal nostro rifugio – spiega Sara Brambilla, presidente dell’associazione New Life con sede legale a Macherio – E’ uno dei dieci cuccioli di una cagnolina che avevamo recuperato”.

Annamaria Quacquarelli, istruttrice amministrativa della Polizia Provinciale e volontaria dell’associazione, ha pensato che “la meravigliosa squadra della Polizia Provinciale fosse perfetta per prendersi cura di uno di Tyson e dargli tanto amore”. Così, espletate le pratiche dell’adozione, Tyson è diventato il cane da guardia della Centrale operativa di via Donegani a Cesano Maderno.

L’accordo per il benessere dell’animale

Di recente la Provincia ha sottoscritto un accordo con il canile Fusi di Lissone per la gestione, il mantenimento, le cure veterinarie, le vaccinazioni, l’alimentazione e i servizi connessi al benessere dell’animale (per una spesa di 3mila euro).

“Già la Guardia di Finanza che occupava l’immobile prima di noi aveva un cane – spiega il comandante della Polizia Provinciale, Flavio Zanardo dalla Centrale operativa – Ci piaceva l’idea di riavere una mascotte dopo Tea. Inoltre la presenza di un cane potrebbe garantire sicurezza ulteriore, anche notturna, al Comando, e disincentivare a scavalcare la recinzione per compiere atti vandalici, considerando inoltre che la nostra sede è immersa nel Parco Groane che vive i noti problemi di presenza tossicodipendenti”.

Nella foto: Tyson con alcuni operatori della Polizia Provinciale, Sara Brambilla di New Life, il comandante Flavio Zanardo e il consigliere provinciale delegato, Claudio Rebosio