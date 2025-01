Resta stabile il numero dei nuovi nati mentre si conferma in calo il numero dei decessi, al tempo stesso è in crescita il numero di neo-cittadini che scelgono Giussano come Comune di residenza provenendo per gran parte da altri Comuni della Brianza o della Regione.

La popolazione residente a Giussano è in crescita

Le statistiche demografiche aggiornate al 31 dicembre 2024 dicono che la popolazione residente a Giussano è di 26.384 abitanti (13.164 maschi, 13.220 femmine), in leggera crescita a fronte dei 26.273 abitanti del 31 dicembre 2023. Rispetto allo scorso anno, i maschi sono in aumento (erano 12.960 al 31.12.2022 e 13.074 a fine 2023) con la popolazione che si avvicina ad una insolita parità fra i sessi.

Nuovi nati

Nel corso del 2024 i nuovi nati sono stati 186 (83 femmine, 103 maschi), fondamentalmente in linea con i 189 del 2023 ma in rialzo rispetto ai 167 del 2022. I decessi sono stati 226, con il numero delle femmine (122) sensibilmente maggiore rispetto a quello dei maschi (104). I morti erano stati 235 nel 2023, 272 nel 2022, 259 nel 2021, 305 nel 2020 e 235 nel 2019.

La popolazione straniera è composta da 2.013 cittadini (erano 2.020 a fine 2023) pari al 7.6% sul totale dei residenti, di cui 951 maschi e 1.062 femmine. I nuovi nati stranieri sono 24 (13 maschi, 11 femmine), i deceduti sono 3 (3 femmine).

Sono 1.131 i “nuovi” cittadini che hanno preso residenza a Giussano nel corso del 2024, di cui 585 uomini e 546 donne. Dei neo-residenti, 971 provengono da altri Comuni italiani e 126 dall’estero. Complessivamente, invece, sono 980 i cittadini che hanno lasciato Giussano per trasferirsi in altri Comuni italiani (754) o all’estero (65).

Il numero complessivo di famiglie nella città di Giussano è pari a 11.419 nuclei (erano 11.342 a fine 2023 e 11.188 a fine 2022), di cui 973 costituite da almeno un cittadino straniero e 669 con intestatario un cittadino di nazionalità straniera.

Il commento del sindaco Citterio