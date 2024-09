Fino a giovedì 12 ottobre - salvo imprevisti - l’ufficio postale di via Trieste a Briosco resterà chiuso per far spazio ai «lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadini».

La Posta abbassa la serranda per un mese

Si tratta, come si può leggere sul sito internet di Poste, di un intervento finanziato da fondi Pnrr lungo tutto lo Stivale volto a realizzare, all’interno degli uffici dei Comuni sotto i 15 mila abitanti, spazi di coworking e sportelli riservati alla fruizione di servizi telematici della Pubblica Amministrazione (documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali...).

Fino alla riapertura della serranda, i brioschesi potranno rivolgersi allo sportello di via De Gasperi 15 a Giussano, dotato di bancomat attivo 24 ore su 24, dove «ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolante all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto…)».