La Posta chiude per cinque settimane

L’Ufficio postale di Bernareggio finisce sotto i ferri.

Riapertura il 23 luglio

A partire da lunedì prossimo, 16 giugno, la struttura di via Buonarroti rimarrà chiusa per poco più di un mese. La previsione di riapertura al pubblico è fissata per il 23 luglio.

Lavori di adeguamento ai nuovi servizi

Uno stop necessario per consentire i lavori per la realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale.

A disposizione gli uffici di Aicurzio e Sulbiate

Per tutto il periodo di chiusura, i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di Aicurzio, di via Croce 26, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Nello stesso ufficio di Aicurzio sarà inoltre possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto, …). In alternativa, sarà inoltre possibile far riferimento all’Ufficio postale di Sulbiate, via don Mario Ciceri, aperto sempre dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, con sportello ATM fruibile 24 ore su 24.

Garantito il servizio di consegna a domicilio

Il servizio di consegna a domicilio della posta verrà regolarmente eseguito anche nel periodo di chiusura dell'Ufficio di Bernareggio. L’Ufficio riaprirà poi il 24 luglio, salvo imprevisti che Poste Italiane ha sottolineato provvederà a comunicare tempestivamente.