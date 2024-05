La Prati's Company di Desio di nuovo in scena

La Prati’s Company di Desio, composta da professori o ex professori dell'istituto comprensivo Prati, torna sul palco con "La lampada di Aladino" domenica 26 maggio a Nova Milanese con la commedia "La Lampada di Aladino", scritta da Camillo Vittici.

Ha affermato Maria De Nozza, la regista:

"Torniamo sul palcoscenico per far ridere un po’ il pubblico. Metteremo in scena la stessa commedia che ha avuto successo a dicembre, ma non sarà identica, in modo che chi l’ha già vista potrà ritornare e divertirsi insieme a noi".