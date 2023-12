La "Prati's Company" torna sul palco

Torna dopo il lungo stop dovuto alla pandemia la compagnia teatrale "Prati's Company", composta da docenti e genitori dell'istituto comprensivo Via Prati di Desio.

La Praty's Company sul palco con una commedia spensierata

"Aspettavamo da tanto di tornare in scena, e finalmente ci siamo riusciti - ha raccontato la regista dello spettacolo Maria De Nozza, ex docente dell'istituto - Si tratta di una commedia divertentissima, intitolata "La lampada di Aladino". Siamo in un momento storico in cui si ha la necessità di ridere e di passare qualche ora spensierata".

La commedia della Praty's Company andrà in scena domenica, in due momenti diversi, alle 15 e alle 19, al Teatro Comunale di Nova Milanese, e consiste in una rivisitazione in chiave comica della famosa storia della lampada di Aladino.

Il ritorno dopo l'interruzione

La compagnia, nata nel 2018, è composta da insegnanti e da alcuni genitori degli alunni dell'istituto Rodari, e ha affiancato la scuola nelle sue attività, prima che fosse costretta allo stop dall'arrivo della pandemia.