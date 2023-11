La primaria Toti spegne 25 candeline

Grande a Seveso per il 25esimo compleanno della scuola primaria Enrico Toti di Baruccana. Tra gli invitati l'ex sindaco Giordano Cassetta.

Primi 25 anni di storia

Tanti ospiti per un compleanno speciale. La scuola primaria Toti spegne 25 candeline e nella mattinata di lunedì 6 novembre bambini e insegnanti hanno celebrato il grande traguardo. Tra gli ospiti l’assessore all’Istruzione e vicesindaco Weruska Iannotta , l’ex sindaco Giordano Cassetta, sotto la cui Amministrazione venne inaugurata la scuola, ma anche le ex insegnanti andate in pensione nel corso di questi anni e gli Alpini, che sin dalla prima mattina hanno iniziato a cuocere cento chili di caldarroste per tutti i bambini. Era il 1998 quando la scuola venne inaugurata, come ha ricordato l’ex primo cittadino. Una struttura nata da un bisogno, visto che la vecchia Toti era troppo piccola, tanto è vero che un’intera annata era costretta a frequentare le lezioni nel vecchio oratorio, posizionato proprio di fronte:

"Un grande corteo portò i bimbi dalla vecchia scuola Toti di via Colombo fino alla nuova. A Baruccana non c’era più spazio e quel giorno venne fatta una grande festa. Ci sono voluti tanti sacrifici, ma bambini e insegnanti hanno poi avuto uno spazio certamente più funzionale".

"Ora servirebbe una ristrutturazione"

Commosso il ricordo delle docenti, delle docenti che c’erano allora e che ancora sono presenti a scuola:

"Per noi era stata una gioia immensa. Avevamo finalmente più spazi e i bambini potevano entrare in un luogo senza barriere. C’erano laboratori, la biblioteca e un auditorium. Oggi però la nostra scuola avrebbe bisogno di una ristrutturazione".

Un invito raccolto dal vicesindaco:

"Il messaggio è stato recepito. Stiamo cercando di fare l’impossibile per intervenire sulle strutture scolastiche. Faremo di tutto".

Grande commozione per la dirigente Lara Parravicini:

"Un grazie a chi ha voluto condividere questo momento. Non festeggiamo solo l’edificio, ma tutti noi che facciamo e abbiamo fatto parte di questa scuola".

Prima di concludere, 25 grandi candeline realizzate con il cartoncino sono state portate dai bambini come simbolo del compleanno. Non sono mancati poi canti e per l’occasione è stata riproposta la stessa canzone che venne cantata 25 anni fa, in occasione del trasferimento dalla nuova alla vecchia scuola. Presente l’autore, Giorgio Benzo.