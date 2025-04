La Pro loco perde un pezzo del suo cuore

Forse nessuno più di lui, nato e cresciuto all’ombra del ponte di San Rocco, poteva vantare il titolo di vimercatese doc.

Martedì 8 aprile si è spento a 77 anni Emanuele Pirola. Punto di riferimento della Pro loco di Vimercate, con anche un passato politico, per tanti della sua generazione era semplicemente "Fernet" .

Classe 1947, sposato con Valeria Galbiati dal 1973, Pirola aveva lavorato a lungo alla "Branca" come rappresentante, dov'era rimasto per tanti anni: da qui il soprannome di "Fernet" con cui a Vimercate da tanti era conosciuto. Negli anni Novanta era passato al mondo del vino, un sodalizio con la ditta Concilio di Trento fino a fine carriera.

Nonostante gli impegni lavorativi, aveva sempre vissuto la sua "vimercatesità" con passione. Negli anni Ottanta contribuendo all'organizzazione dell'allora "Palio dei Quartieri", poi del Carnevale, ma anche organizzando a lungo la Sagra di Sant'Antonio nella "sua" via Cavour.

Poi l'impegno politico, nella Democrazia cristiana, di cui era stato anche segretario cittadino a inizio anni Novanta; nel nuovo millennio invece aveva sposato la lista civica "Noi per Vimercate", candidandosi anche alle elezioni amministrative.

Negli ultimi anni si era dedicato anima e corpo alla rinata Pro loco cittadina, organizzando svariate iniziative, tra cui anche quella Sagra di Sant'Antonio che aveva contribuito a far rinascere anni prima.

Oltre alla moglie Valeria e al figlio Daniele (nostro collega al Giornale di Vimercate e nel gruppo Netweek) con la moglie Chiara e la figlia Lisa, Emanuele Pirola lascia anche le sorelle Maria Rosa e Teresina e i cognati Marco, Roberto e Mauro. I funerali sono stati officiati nella mattinata di oggi, giovedì 10 aprile, nel Santuario di Vimercate. La nostra redazione si stringe al collega Daniele e a tutta la famiglia.

Commosso e commovente il ricordo di Pro loco Vimercate:

"Ciao Emanuele! Con profonda commozione, tutta la Pro Loco saluta un amico vero. Fin dalla nascita dell'associazione, Emanuele si è lasciato coinvolgere con entusiasmo, diventandone una colonna portante. Ha donato tempo, idee, mani e cuore, sempre con quel suo carattere solare e uno spirito generoso che sapeva infondere fiducia e allegria. Non è mai rimasto a guardare, nemmeno negli ultimi mesi, quando la malattia si è fatta più dura: ha continuato a far sentire la sua voce, a offrire consigli, a essere presente. Il vuoto che lascia sarà difficile da colmare. Non solo per noi, che lo abbiamo avuto come compagno di strada in Pro Loco, ma per tutta la comunità, che perde un cittadino attivo, attento e profondamente umano. A nome di tutti i soci e amici, un abbraccio sincero alla famiglia. Ci mancherai, Emanuele".