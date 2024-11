La regina della tradizione culinaria brianzola approda sulle tavole di Amatrice grazie alla Pro Loco Sulbiate. Weekend di festa nella località laziale dove i volontari del sodalizio sulbiatese si sono recati insieme al sindaco Carla Della Torre per preparare la cassoela.

La Pro Loco Sulbiate ad Amatrice per preparare la cassoela

Lo scopo del viaggio della delegazione sulbiatese era quello di consegnare i due bollitori da regalare proprio agli Amici di Amatrice, acquistati attraverso il ricavato della «Festa di fine estate» di metà settembre. Una due giorni di festa a Sulbiate, quella settembrina, che si era aperta col concerto di Gatto Panceri ed era proseguita il giorno successivo con la preparazione da parte dei volontari laziali del loro piatto principe: l’amatriciana.

Così sabato e domenica la Pro Loco guidata dal presidente Roberto Stucchi, ha reso il favore, facendo assaggiare il goloso stufato di verze e maiale tanto caro ai brianzoli e lombardi, alla comunità amatriciana.

«Sono stati due giorni veramente molto stancanti, ma allo stesso tempo tanto ricchi di gioia - ha sottolineato Stucchi - Il nostro viaggio era in primis per consegnare l’attrezzatura che abbiamo acquistato per loro grazie ai proventi della manifestazione di settembre e poi far assaggiare la nostra cassoela. Il piatto, nonostante qualche titubanza iniziale, è piaciuto molto e ci hanno fatto tanti complimenti».

Il viaggio ha saldato così ulteriormente il gemellaggio tra la Pro Loco Sulbiate e quella di Amatrice che prosegue ormai da diversi anni, quando subito dopo il terremoto, Stucchi si era recato nella zona stringendo amicizia con i componenti dell’associazione locale e facendo partire questo sodalizio tra le due realtà. Un gemellaggio che Stucchi vorrebbe si estendesse anche tra i due paesi:

«I due sindaci si sono incontrati e ne hanno parlato, però è comunque molto difficile a livello burocratico, però diciamo che il nostro lo abbiamo fatto».

Il resoconto atteso in un'assemblea pubblica

Terminato dunque il servizio sia sabato che domenica, i volontari sulbiatesi nel pomeriggio di domenica si sono rimessi in macchina per far ritorno in Brianza in vista della ripartenza della settimana lavorativa.

«Come al solito è stato fantastico - continua Stucchi - Gli amici di Amatrice ci hanno fatto sentire a casa con un’accoglienza straordinaria. Siamo tornati a casa con tanta stanchezza, ma il cuore pieno, consci di aver dato il massimo e soprattutto aver aiutato queste persone fantastiche che con difficoltà stanno ripartendo dopo il brutto terremoto del 2016».

Quanto fatto dalla Pro Loco nel corso del weekend e il risultato della manifestazione dello scorso settembre, verranno poi relazionati anche a tutta la cittadinanza sulbiatese. L’associazione ha infatti già fissato un’assemblea pubblica per il 15 novembre a cui ha invitato associazioni, Amministrazione, sponsor e cittadinanza per mostrare le immagini della loro visita ad Amatrice e raccontare quanto raccolto con l’iniziativa solidale.

«Sono tutti invitati dalle 21 nell’auditorium delle scuole», ha concluso Stucchi.