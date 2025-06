La Proloco Giussano festeggia un quarto di secolo

I volontari dell'associazione Proloco Giussano, nata nel maggio 2000, si preparano a festeggiare i 25 anni di attività in grande stile, con la rievocazione storica nel parco di villa Sartirana.

L'importante anniversario da celebrare

Fervono i preparativi per l'importante evento celebrativo dell'associazione Proloco Giussano, che quest'anno celebra i 25 anni di attività. L’anniversario da festeggiare è importante e i volontari vogliono farlo con uno degli eventi più attrattivi e di grande impatto che caratterizza la loro storia. Evento clou sarà la grande messa in scena che si terrà il prossimo weekend in villa Sartirana e in centro con la sfilata in abiti medioevali.

Dal 2000 ad oggi tanti eventi, grazie a la Proloco

Era il 9 maggio 2000, quando, per volontà dell’allora assessore Marco Bartesaghi, nasceva ufficialmente l’associazione che da ormai un quarto di secolo anima e valorizza il territorio con passione, dedizione e uno spirito di comunità invidiabile. Negli anni è cresciuta, si è trasformata e consolidata restando il punto fermo, quando ci sono di mezzo eventi, per Giussano e le frazioni. Oggi, sotto la guida del presidente Sisto Polito, del vicepresidente Andrea Corti, e con il prezioso supporto del presidente onorario Luigi Citterio, dei consiglieri Giampiero Deidda, Denis Michelon, Luigi Colombo, Christian De Vita e Fiore Grombone, la Pro Loco continua a essere un punto di riferimento per cittadini, famiglie e associazioni locali. In questi anni, i volontari hanno organizzato iniziative che sono entrate nel cuore della città e che rappresentano momenti di aggregazione, cultura, tradizione e divertimento; si comincia con il corteo della Giubiana e il tradizionale rogo, la festa di primavera, i vari mercatini, le manifestazioni podistiche, la notte bianca, ma è la rievocazione storica in costume, quella che riporta i giussanesi nel Medioevo e attira la curiosità di tanti visitatori.

Il presidente

«Venticinque anni di attività non sono solo un traguardo, ma anche una promessa: quella di continuare a lavorare per Giussano, portando avanti con entusiasmo lo spirito originario che ha dato vita alla Pro Loco - ha commentato il presidente - Fondamentale è anche la collaborazione con le associazioni del territorio, perché solo facendo rete si possono creare eventi e progetti capaci di coinvolgere e lasciare il segno».

La rievocazione storica

L’appuntamento per fare un salto all’indietro e tornare nel Medioevo, ai tempi di Alberto da Giussano, tra accampamenti, antichi mestieri di artigiani e soldati, è per il 14 e 15 giugno.

A partire dalle 14 del sabato si aprirà l’accampamento, con bancarelle per la dimostrazione di antichi mestieri, tiro con l’arco, lezione di scherma per bambini, esibizioni di combattimenti. In serata spettacolo di giocoleria e fuoco con il gruppo «Wild artists», esibizione di combattimenti con costumi ed armi medioevali e punto di ristoro in villa. Domenica 15 giugno, riapertura dell’accampamento alle 10 e alle 17, sfilata in costume per le vie del centro città, con Alberto da Giussano, la Compagnia della Morte, gli sbandieratori, i musici dell’Onda Sforzesca di Vigevano, le associazioni e i gruppi di Giussano e frazioni. Chiunque potrà partecipare e anche sfilare: la Proloco infatti mette a disposizione gli abiti.

Si chiuderà la rievocazione storica, organizzata dalla Proloco ogni due anni, (questa è l’ottava edizione), con un grande rinfresco nel parco di villa Sartirana, occasione anche per brindare ai 25 anni dell’associazione.