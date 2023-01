La protesta dei residenti di via Vico, «marciapiedi e manto stradale disastrosi. Mai fatto nulla in oltre 25 anni»

Marciapiedi in pessime condizioni, manto stradale rovinato e i residenti, ormai, non ne possono più: la situazione in via Vico a Nova Milanese è diventata insostenibile.

La protesta dei residenti di via Vico

«Sono più di 25 anni che la strada non viene asfaltata, l’unico nuovo intervento è stato quello di installare le luci led quattro mesi fa» lamentano i residenti della strada, a fondo cieco ma non per pedoni e ciclisti, che hanno modo di raggiungere la ciclabile Villoresi.

Il problema maggiore riguarda i marciapiedi: «Sono in pessime condizioni – sottolinea Vincenzo Giammanco – Le radici delle piante hanno sollevato tutto e oltre a rovinare i marciapiedi causano anche crepe nei muri di cinta. Camminare sui marciapiedi diventa un’impresa e le persone sono costrette a camminare in strada». Anche le condizioni stradali non sono però le migliori, come afferma Saverio Rinaldi: «Quando piove si allaga tutto. Non si ha modo di uscire a piedi dal cancello di casa».

Una situazione che in Comune conoscono bene

La situazione in Comune è nota da tempo: «Avevamo esposto il problema addirittura all’allora sindaco Laura Barzaghi – sottolinea Rinaldi – Nonostante questo nulla ancora è stato fatto, se non, appunto, l’installazione dei nuovi led. Ci è sempre stato detto che non ci sono soldi, ma ci domandiamo perché in tutti questi anni non si sia mai agito». Il fatto che la strada sia sostanzialmente a fondo cieco non aiuta. «Un problema è anche rappresentato dalle piante. Non sono adatte ad essere collocate a bordo strada – dichiara Franco Stabile – Le loro radici sollevano il manto e i marciapiedi e rovinano le recinzioni. Quando i rami sono fitti, le foglie non permettono di vedere nulla. In estate non è un grosso problema, perché è chiaro fino a tardi, ma in primavera, in autunno o in inverno oscurano i raggi del sole».

Il sindaco "Interventi in primavera"

La situazione in Comune, come detto, è nota, e a riguardo commenta così il sindaco Fabrizio Pagani: «Capisco perfettamente le lamentele dei cittadini. Hanno ragione. Ci sono strade che necessitano di migliorie, ma via Vico è una delle poche che ha proprio bisogno di un massiccio intervento. Sappiamo bene questa cosa e infatti nell’elenco degli interventi da attuare in primavera, via Vico sarà una delle prime strade in cui agiremo». Una buona notizia per i residenti, ma anche per i ciclisti e i pedoni che transitano da lì: «E’ uno dei primi interventi che abbiamo in programma. La situazione, in particolare dei marciapiedi è disastrosa e non ci limiteremo solo a rifare i marciapiedi» assicura il sindaco.