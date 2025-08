La Protezione Civile a Roma per il Giubileo

Da ieri pomeriggio

Ci sono anche due volontari del gruppo comunale Protezione Civile di Seveso nella "spedizione" organizzata da Regione Lombardia a Roma in occasione del Giubileo dei Giovani con i due eventi clou in programma a Tor Vergata domani, sabato 2 agosto, per la Veglia di Preghiera con Papa Leone XIV e il giorno successivo per la Messa che raccoglierà oltre un milione di fedeli da tutto il mondo.

In otto da Monza e Brianza

Claudio Tanzi e Tiziano Talon hanno raggiunto ieri pomeriggio, giovedì, la capitale con gli altri volontari del gruppo allestito dalla Provincia di Monza e della Brianza (Regione ha chiesto a ogni Provincia una squadra composta da otto elementi) e il loro compito sarà quello di assistere i partecipanti al Giubileo sia lungo i percorsi che durante le funzioni. Tanzi e Talon faranno ritorno in Brianza nella giornata di martedì 5 agosto.