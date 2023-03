Un nuovo mezzo per i volontari della Protezione Civile di Usmate Velate. Si tratta di un Ford Ranger Wildtrack che sarà destinato ad operazioni di carattere locale o sovracomunale.

La Protezione Civile di Usmate ha un nuovo mezzo

Il mezzo, dal costo complessivo di circa 47mila euro, andrà ad affiancarsi ai due già in uso all'associazione che oggi conta circa 20 volontari ed è costantemente attiva sul territorio con finalità di supporto alle attività comunali. Le risorse per l’acquisto sono state in parte stanziate dall’Amministrazione Comunale (11mila euro) e per la maggior parte sono invece state assegnate da Regione Lombardia che ha riconosciuto il valore progettuale dell’acquisizione del nuovo mezzo.

"Massima efficienza in caso di emergenze o criticità"

“Con soddisfazione arricchiamo il parco mezzi del nostro Gruppo di Volontari di Protezione Civile,

un risultato che raggiungiamo a costi contenuti per la collettività dal momento che, come già era accaduto con le nuove auto della Polizia Locale, il Comune di Usmate Velate ha ricevuto una premialità da Regione Lombardia – afferma Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – il Ranger consentirà, in modo particolare, di effettuare spostamenti di uomini, mezzi e attrezzature sui luoghi di intervento, operando con massima efficienza in caso di emergenze o criticità particolari”.

Allestimenti del mezzo

Il Ford Ranger Wildtrack è stato accessoriato con gli allestimenti richiesti dalla Protezione Civile: fra questi, gancio traino, verricello, consolle di comando, faro brandeggiante a led, sirena con altoparlanti e amplificatore vocale, predisposizione all’installazione di una radio ricetrasmittente, faretti microled, kit luci di emergenza e una vasca copri cassone. Il mezzo è stato poi reso riconoscibile attraverso l’immagine corporate di Protezione Civile in linea con quella prevista a livello nazionale.