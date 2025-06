La Protezione civile spegne 20 candeline

Una bella storia, lunga vent’anni anni, al servizio del territorio e della sua popolazione. E' quella della Protezione civile "Franco Raso" di Macherio e Sovico.

Protezione civile in festa

La Protezione civile «Franco Raso» ripercorre con la memoria i suoi 20 anni dalla sua costituzione con uno sguardo al presente, al futuro e con un appello sempre alla ricerca di nuovi volontari. "Siamo orgogliosi di avere sul nostro territorio una Protezione civile come la vostra" sottolinea il sindaco di Macherio, Franco Redaelli.

"E' un compleanno importante. Celebriamo quello che è l’impegno civico e voi siete una delle massime espressioni. Il vostro lavoro, il vostro sacrificio, il vostro togliere tempo alle attività alla vostra famiglia, alle vostre passioni, per dedicarvi al territorio, alla vostra comunità, ai vostri cittadini, è encomiabile. Noi oggi siamo qui tutti per dirvi grazie per quello che fate, voi siate la massima espressione di cosa significa impegnarsi per la propria città» ha preso parola la consigliera di Regione Lombardia, Alessia Villa. Durante i festeggiamenti si è svolta inoltre la consegna della Costituzione ai 18enni di Macherio da parte del sindaco Franco Redaelli.

Attestato e spilletta per le tute gialle

Le tute gialle sono salite sul palco per ricevere, dalle mani del loro presidente, Cesare Viscardi, l’attestato e una spilletta in ricordo del gruppo e del loro operato.

«Vent’anni sono un traguardo significativo che avete svolto e continuate a svolgere con una dedizione instancabile e con un grande servizio per la nostra comunità. E' anche occasione per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza e far conoscere tutto ciò che fate e quell’attività instancabile che svolgete quotidianamente. Spesso si pensa alla Protezione civile solo in casi di grandi emergenze ma il vostro ruolo è più ampio e capillare. Voi volontari siete un fondamentale supporto logistico e di monitoraggio del territorio e attività informativa nelle scuole. La vostra attività, svolta con ammirevole spirito di servizio, è un punto di riferimento costante. La vostra associazione, in questi anni, ha dimostrato di essere un pilastro fondamentale per il paese e per l’intera provincia» ha ribadito Marina Romanò, consigliera della Provincia di Monza e Brianza.

Il sindaco di Sovico

"Porto i ringraziamenti di Sovico a tutti voi perché con spirito di liberalità e abnegazione avete donato il vostro tempo in momenti di emergenza, di pericolo, di necessità e non solo. Non posso dimenticare quello che è successo con l’emergenza Covid o i nubifragi e il vostro grande supporto. Voi non siete presenti solo in momenti di emergenza ma anche nel quotidiano e siete un valido supporto alla Polizia locale. Spero che tanti giovani possano prendere esempio da voi e entrare nel vostro gruppo» dichiara il sindaco di Sovico, Barbara Magni.

I volontari, oltre ad intervenire in situazioni di emergenza, sono sempre in costante aggiornamento con corsi di formazione ed esercitazioni.