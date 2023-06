La Psicologia di Comunità: un servizio facilmente accessibile

Un servizio facilmente accessibile per tutti: con la sola impegnativa del medico curante con la prescrizione di un colloquio psicologico clinico è possibile fissare un appuntamento nell'ambulatorio di Psicologia di Comunità che viene erogato nelle Case di Comunità di Vimercate, Giussano, Cesano Maderno e Lissone.

“C’è stata una considerevole lungimiranza da parte di ASST Brianza quando ha deciso di rendere operativo un servizio strutturato al di fuori del Dipartimento di Salute Mentale, ma parte integrante invece dell’offerta territoriale” - spiega Luisa Meroni, responsabile della Psicologia di Comunità.

Il profilo del potenziale utente del servizio e del suo disagio è preciso: si tratta di soggetti affetti da un disturbo emotivo, ansioso, depressivo di grado lieve, senza la presenza di una psicopatologia, che non richiedono, cioè, un

intervento specialistico psichiatrico o neuropsichiatrico.

“Nei nostri percorsi assistenziali possiamo vivere momenti di difficoltà – racconta Luisa Meroni – per esempio, una crisi adolescenziale, il passaggio alla menopausa o all’andropausa, piuttosto che una separazione, un lutto che non si riesce a elaborare, che pure possono avere un impatto traumatico. Ecco, il servizio di Psicologia di Comunità nasce non solo per aiutare chi vive una situazione di difficoltà, ma soprattutto per procurare benessere, benessere psicologico”.