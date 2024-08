La puntura delle vespe gli scatena una reazione allergica: paura alla stazione di servizio

Punto da una vespa è stato colto da un'improvvisa reazione allergica. Attimi di paura per un uomo di 57 anni, finito in ospedale dopo essersi sentito male all'interno della stazione di servizio che si trova lungo la SS36 (Valassina), nel territorio di Verano Brianza.

La puntura delle vespe gli scatena una reazione allergica

L'allarme è scattato poco dopo le 13 di oggi, lunedì 19 agosto. L'uomo, un 57enne, si trovava fermo alla stazione di servizio di Verano quando è stato punto da una o più vespe. La puntura però gli ha provocato una reazione allergica piuttosto importante, tanto che è stato necessario allertare i soccorsi.

La corsa in ospedale

Sul posto un'ambulanza e due automediche in codice rosso. La paura era che l'uomo potesse finire in shock anafilattico e correre un rischio ancor più grande. Fortunatamente nel corso dell'intervento le condizioni di salute del 57enne sono migliorate, ma i sanitari hanno comunque ritenuto necessario trasportarlo in ospedale al San Gerardo di Monza per ulteriori accertamenti.