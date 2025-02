Aicurzio, Bernareggio, Burago Molgora, Correzzana, Lesmo/Camparada. Sono questi i prossimi 6 Comuni soci di CEM dove prosegue il progetto Se hai la stoffa, falla girare che porta la raccolta di abiti e tessuti usati direttamente nelle Piattaforme ecologiche o nei Centri raccolta comunali.

La raccolta CEM degli abiti usati arriva in altri sei comuni

In totale 12 nuovi contenitori installati da CEM, 6 per gli abiti e 6 per i tessuti. Con queste installazioni il progetto CEM è ora attivo in 11 Comuni soci.

L’iniziativa, prevista dalla normativa vigente, è stata messa in campo da CEM in collaborazione con le Cooperative sociali del territorio Spazio Aperto, come parte del Consorzio CS&el, e Vesti Solidale, come parte della rete Riuse, partner consolidati nella gestione di questa tipologia di raccolta. Per tutto il 2025 CEM procederà con le installazioni dei contenitori con l’obiettivo di portare la raccolta di abiti e tessuti in tutte le Piattaforme dei suoi Comuni soci.

"Questo progetto – ha detto Alberto Fulgione, Presidente di CEM Ambiente - rappresenta un passo significativo per il nostro territorio e porta un duplice beneficio: ambientale, grazie alla riduzione degli sprechi, al riutilizzo delle risorse e alla trasformazione dei rifiuti in nuova materia; sociale, grazie al coinvolgimento delle Cooperative che promuovono inclusione e sostenibilità. Questa iniziativa, inoltre, arricchisce ulteriormente la gamma di materiali raccolti nei Comuni e ribadisce il nostro impegno verso un modello di gestione virtuoso. Confidiamo, come sempre, nella partecipazione attiva dei cittadini che, grazie al loro contributo, consentono di raggiungere e mantenere i risultati di eccellenza di cui possiamo essere orgogliosi".

Il calendario delle attivazioni

Le prossime installazioni a marzo nei Comuni di: Cavenago di Brianza/Cambiago, Concorezzo/Villasanta, Mezzago, Ornago, Usmate Velate, Sulbiate. Un totale di 14 nuovi contenitori, 7 per gli abiti e 7 per i tessuti. In 12 mesi verranno installati 106 contenitori in 76 Comuni soci.

Le regole della raccolta

Ma vediamo i cittadini cosa possono portare in Piattaforma ecologica o Centro raccolta del proprio Comune:

CONTENITORE GIALLO E NERO: abiti usati ma in buono stato come maglie, giacche pantaloni, scarpe, borse, cinture, etc. Questi indumenti potranno essere riutilizzati

CONTENITORE GIALLO E VIOLA: abiti usati rovinati, abiti da lavoro, tende , tovaglie, lenzuola, stracci, etc Questi tessuti potranno avere una seconda vita come materia