Si è chiusa con una risposta molto consistente la raccolta fondi avviata nei giorni scorsi a Villasanta per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria.

La raccolta fondi per l'emergenza terremoto in Turchia e Siria ha raccolto oltre 11mila euro

L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Comunità Pastorale "Madonna dell'Aiuto" e con la Caritas, alla chiusura, tra le donazioni consegnate direttamente alla Parrocchia e i bonifici sul conto corrente, ha raccolto 11.500 euro, destinati dai villasantesi all’emergenza terremoto.

Una comunità generosa

“Questa risposta è una dimostrazione molto concreta della generosità della nostra comunità – ha commentato il sindaco Luca Ornago - anche perché l’iniziativa ha avuto necessariamente tempi stretti, dettati dalla drammaticità della situazione". La raccolta fondi è stata comunicata infatti martedì 7 febbraio ed è aperta da una sola settimana.

Il conto resta aperto

Concorda il parroco don Alessandro Chiesa, primo promotore, che aggiunge: “Si tratta di una prima raccolta che abbiamo chiuso in tempi rapidi per poter offrire un supporto tempestivo. Il conto tuttavia è quello della Parrocchia, resta aperto e, se dovessero arrivare altre donazioni dedicate, le trasmetteremo puntualmente al Vicariato Apostolico dell’Anatolia, in particolare al vescovo Paolo Bizzeti che conosco personalmente”.

E proprio i racconti del vescovo Bizzeti sulla situazione disperata del dopo-terremoto sono stati tra le ragioni dell’iniziativa solidale di Villasanta.