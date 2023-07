La Regione premia una storica ferramenta

Storica ferramenta di Biassono premiata da Regione Lombardia. Si tratta di «Ferrutensil Rcm» di via della Misericordia.

Storica ferramenta premiata

Un riconoscimento importante per la famiglia Riboldi, l’attività è portata avanti dai figli Carlo e Massimo, sempre accanto a papà Celestino e mamma Anna. Un’azienda di ferramenta e utensileria di fornitura di articoli per l’industria, nata dalla volontà del suo fondatore Celestino Riboldi il 1 settembre del 1959 in via Verri, in un piccolo locale di 20 metri quadri per poi espandersi prima in via Cesana e Villa e poi in via della Misericordia per stare al passo con i tempi e offrire, ai propri clienti, prodotti sempre eccellenti, aggiungendo anche il settore giardinaggio con vendita e assistenza.

Aperta nel 1959

Celestino inizia a lavorare a 12 anni a Monza in un’azienda di ferramenta. Nel 1959 apre la sua bottega e inizia a vendere pochi articoli per l’industria: si occupava degli acquisti, vendite, gestione della parte fiscale e amministrativa mentre la mamma Livia era presente in negozio. Nel 1961 si sposa con Anna e lei diventa la figura di rilievo nella sua attività di ferramenta, utensileria e bulloneria. I clienti iniziano ad aumentare così come gli articoli, l’attività si sviluppa e inizia ad aumentare l’organico. Nel 1996 avviene il cambio di gestione: i figli prendono il posto del papà che, ancora oggi, è sempre presente nell’azienda insieme ai figli consiglieri e soci accanto alla loro mamma Anna che occupa il ruolo di presidente del Consiglio di Amministrazione. Oggi sono presenti nell’azienda quasi 200mila articoli per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti. Massimo e Carlo sono inseriti anche nel tessuto sociale del paese.

