La Regione stanzia 100mila euro per rifare le coperture degli edifici scolastici

Nel 2029 il Comune di Giussano riceverà dalla Regione 100mila euro per il rifacimento delle coperture degli edifici scolastici. Lo ha annunciato il consigliere brianzolo Alessandro Corbetta.

“Con un emendamento che ho presentato alla sessione di bilancio, Regione Lombardia stanzierà 100.000 euro a favore del Comune di Giussano per il rifacimento delle coperture degli edifici scolastici. Un intervento atteso e concreto per migliorare la sicurezza e la qualità delle nostre scuole” - così Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia, in merito all’approvazione dell’emendamento al bilancio regionale 2025-2027.

“Le risorse – spiega Corbetta – saranno erogate nel 2026. È un intervento importante che conferma la vicinanza della Regione al territorio e la volontà della Lega di investire nella scuola e nei nostri ragazzi, partendo dalle strutture. Come Lega continueremo a lavorare per sostenere i Comuni lombardi e garantire spazi scolastici moderni, sicuri e all’altezza delle esigenze di studenti e famiglie” conclude Corbetta.