La richiesta di aiuto, poi l’abbraccio e la ladruncola deruba un anziano

Vittima un 78enne a cui una donna aveva chiesto una mano a trovare lavoro: l'uomo si è accorto solamente a casa che la sua collanina era sparita

Una stretta in segno di ringraziamento per un’informazione ricevuta, una pressione improvvisa sul collo, la sensazione di un fastidio che pochi minuti più tardi diventa amarezza, quando cioè si accorge che quella catenina tanto preziosa dal punto di vista sentimentale era sparita in quell’abbraccio molesto.

La richiesta di aiuto, poi l’abbraccio

E’ una brutta disavventura quella accaduta a un povero 78enne residente a Villasanta, vittima, purtroppo, di una tecnica di scippo ormai sempre più diffusa. A mettere a segno il colpo, in frazione Sant’Alessandro, una donna che ha avvicinato l’anziano prendendolo quasi alla sprovvista:

“Uscivo dalla farmacia con il mio sacchetto di medicine e stavo per entrate in macchina, che era parcheggiata proprio di fronte, quando mi si avvicina questa donna e mi chiede se sono il “Signor X” con il quale aveva un appuntamento perché interessato ad una signora per le pulizie domestiche – il racconto della vittima – Quando ho risposto di non essere io mi chiede di sentire se tra i miei conoscenti poteva esserci qualcuno interessato per una domestica o una badante, in quanto aveva veramente necessità di lavorare. A quel punto mi dà un fogliettino di carta con scritto un numero di telefono e il suo nome”

Ladruncola deruba un anziano

L’uomo promette che si sarebbe interessato e che anzi avrebbe chiesto anche alla moglie di chiedere, tra le sue amiche, se qualcuna avesse bisogno di una collaboratrice per le faccende domestiche. Ed è proprio a quel punto che la ladruncola entra in gioco: