La palazzina con il supermercato e le villette sarà la prima a essere conclusa, quindi il comparto per l’edilizia sociale e la torre, mentre per la palazzina Cremonini tocca al Comune definire la destinazione. Insieme anche una grande piazza, con fontane, tanto verde e viali alberati. Una trasformazione che sta procedendo e che potrà essere completata entro la metà del 2028. A distanza di vent’anni la torre incompiuta, tra via Lombardia e via Milite Ignoto, simbolo del degrado, una ferita aperta sul territorio di Desio, diventerà una delle zone più eleganti e innovative della città.

Durante l’estate il Desio District ha fatto passi in avanti. E’ un intervento di architettura moderna che intende dare priorità alla sostenibilità ambientale, come evidenzia Marco Colombo, della Colombo società immobiliare e di progettazione, che si sta occupando della riqualificazione, dopo l’acquisto della torre incompiuta a luglio 2022. Il Gruppo Colombo se l’era aggiudicata dopo cinque anni di aste e tentativi andati a vuoto, per poco più di tre milioni di euro (la cifra di vendita iniziale superava i nove milioni di euro). L’operazione, in seguito al fallimento Addamiano, avviata con l’Amministrazione del sindaco Roberto Corti, è stata portata avanti con il sindaco Simone Gargiulo.

La firma davanti al notaio, con la società rappresentata da Marco ed Edoardo Colombo, risale alla fine di marzo 2023. Da quel momento l’operazione sta procedendo con il progetto di rigenerazione.

La «rigenerazione» del grattacielo ultimata entro il 2028: tanto verde e innovazione per il nuovo distretto

Il nuovo distretto urbano consentirà di recuperare una ex area industriale del Polo tecnologico, offrendo una combinazione di residenze moderne, spazi commerciali dinamici, uffici all'avanguardia e zone verdi. A pochi metri dalla stazione e bene integrata nel contesto urbano.

La società, intanto, ha avviato una campagna di promozione del progetto di rigenerazione. Così come aveva anticipato l’assessore all’Urbanistica, Cristina Riboldi, «il Programma integrato d’intervento è diviso in tre ambiti. Il primo, la zona del supermercato, dovrebbe essere completata entro metà del 2025. Per l'ambito 2, che riguarda l'edilizia convenzionata, va presentato il progetto entro un anno sempre dalla firma della convenzione, avvenuta a gennaio 2024, e per il terzo ambito, la torre, entro 18 mesi».

Il primo a essere completato sarà il comparto con il supermercato (qui sono previsti uffici e otto villette); a seguire la parte con l’edilizia sociale con circa 24 appartamenti. Nel frattempo andrà avanti anche la realizzazione della nuova piazza pedonale e, contemporaneamente, i lavori per la riqualificazione del grattacielo. Il complesso dovrebbe essere pronto per la metà del 2028.

a società ha anche presentato la Scia per la demolizione della torre, che sarà abbassata di sei piani, passando da novanta a settanta metri.

«Lo faremo entro fine anno - afferma Colombo - Il nostro intento è di recuperare l’intera area, dare a Desio qualcosa di bello, che abbia nel verde uno degli elementi qualificanti, da cui non si può prescindere».

Nel grattacielo saranno ricavati 75 appartamenti (bilocali e trilocali), ci sarà anche un piano di negozi e di uffici. Da qui al 30 giugno 2025, come ha evidenziato la proprietà, saranno presentati al Comune tutti i permessi per costruire. Parallelamente, sono allo studio dettagli e materiali, con un’analisi preliminare di tutte le strutture dello scheletro che è rimasto in piedi. Nell’area uno degli elementi che non mancherà è il verde.

Sono almeno 150 gli alberi, tutti di specie autoctone, ad alto fusto, che saranno piantati in grossi vasi. «Abbiamo previsto circa tremila metri quadrati di verde con fontane a raso», specifica Colombo.

Per la realizzazione è stato coinvolto anche il Politecnico di Milano. La Colombo progetti, con l’architetto Edoardo Colombo, si si sta occupando della progettazione che riguarda sia la parte estetica che la parte immobiliare; nell’intervento è stata affiancata da Bms, un grosso studio di Milano, che si occupa della parte strutturale e dell’impiantistica.

Il ristorante e il bar con piscina

A completare il grattacielo sarà poi il ristorante con vista panoramica e in cima un bar con piscina.

«Vogliamo creare un nuovo quartiere per Desio in cui si integrano sostenibilità, inclusività, innovazione e visione del futuro», rimarca Colombo. Un nuovo quartiere con un’area moderna e innovativa simbolo della rigenerazione della torre, la palazzina Cremonini in stile liberty , espressione del passato e della storia industriale della città, e la vicina area produttiva del Polo tecnologico.