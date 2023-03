Un percorso di ascolto e di progettazione condivisa che chiamerà a raccolta non solo il Comune ma anche le associazioni e i cittadini per arrivare a pensare una biblioteca del futuro che sia il più possibile vicina alle esigenze di tutti.

La riqualificazione della Biblioteca sarà progettata insieme ai cittadini

Succede a Vimercate dove in occasione dei trent'anni dall'inaugurazione della Biblioteca Civica parte un progetto di riqualificazione cosiddetta "partecipata" perché appunto alla formulazione del progetto prenderanno parte tutti coloro che lo desiderano.

Se ne parlerà concretamente in un primo incontro fissato per giovedì 13 aprile alle 20.45 (con ingresso libero) nell'Auditorium di piazza Libertà e a cui sono invitati tutti, sottolinea l'Amministrazione comunale.

“Inizia un nuovo decennio per la Biblioteca e per chi la vive: è il momento di ripensarla in modo condiviso per regalarci il miglior futuro possibile - ha sottolineato Elena Lah, l'assessore alla Promozione della Città. Non vediamo l’ora di iniziare questo percorso di ascolto e di progettazione, per continuare a disegnare la Città insieme.”

Una lunga storia

Nata nel 1993 dal sogno di alcuni bibliotecari e dei membri dell’allora comitato di gestione che durante un viaggio di lavoro in Danimarca intuirono le possibilità offerte ai cittadini di una biblioteca ben progettata, la Biblioteca Civica è oggi un servizio che molti hanno definito come un tentativo riuscito e, per certi versi, esemplare di creare un buon servizio di base a disposizione dell’intera cittadinanza.

Trent’anni di servizio nei quali la Biblioteca si è affermata come centro culturale, sociale, laboratoriale, formativo: una struttura importante in cui persone, idee e informazioni si mettono in relazione. Moltissime le persone che in questo lungo percorso l’hanno frequentata, grazie anche all’offerta di occasioni culturali e per il tempo libero. Un posto dove ritrovarsi, dove partecipare alle attività proposte, condividere interessi, approfondire conoscenze. Una struttura che è parte attiva in un mondo come quello delle biblioteche di pubblica lettura, che hanno percorso molta strada trasformandosi da “contenitori di libri” a luoghi per le persone.

Serve un aggiornamento funzionale degli spazi e del progetto culturale

La costruzione del piano strategico di CUBI, passato anche attraverso una visita alle più avanzate realtà bibliotecarie italiane e straniere, ha rappresentato un’occasione di stimolo e riflessione intorno alla Biblioteca di Vimercate, che ha condotto all’idea di dare avvio a un percorso di rinnovamento del progetto culturale e del progetto architettonico di riqualificazione e aggiornamento funzionale degli spazi che, per i livelli di usura raggiunti, hanno ormai la necessità di una ristrutturazione soprattutto nell’ottica di una forte riconversione e riqualificazione strutturale ecosostenibile.

Il ripensamento del progetto culturale e degli spazi architettonici della Biblioteca non può prescindere dall’ascolto della cittadinanza vimercatese che, grazie a incontri organizzati e coordinati da esperti di partecipazione attiva, avrà l’occasione di riflettere, condividere, e proporre suggerimenti che saranno tenuti in considerazione dal nuovo progetto.

Come prenotarsi per l'incontro di giovedì 13 aprile

I cittadini, le associazioni, i commercianti, le scuole e tutti coloro che sono interessati non devono dunque mancare all’incontro di presentazione del 13 aprile. L'Amministrazione comunale raccomanda la prenotazione telefonica al numero 0396659281, o via mail all’indirizzo biblioteca.vimercate@cubinrete.it.