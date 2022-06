La Sagra del Masciocco alza bandiera bianca, salta anche l'edizione 2022

"Per noi la sagra è e sempre sarà come l'abbiamo sempre vissuta e intesa. Purtroppo nonostante la situazione sanitaria pandemica al momento sia sotto controllo, permangono oggettive difficoltà organizzative. Siamo ahinoi di fronte ad un buco legislativo difficile da affrontare. Perché organizzare la sagra del Masciocco, come ogni altro tipo di sagra, non significa semplicemente preparare 1000 costine, 600 salamelle o 400 porzioni di cassoeula, ma c'è un grande lavoro che parte con mesi di anticipo. Al momento mancano regolamenti certi che ci permettano di garantire non solo la completa sicurezza dei nostri avventori e dei nostri volontari, ma anche la totale tutela di noi organizzatori stessi"