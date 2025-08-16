Appuntamento

La Sagra del Masciocco cala il pokerissimo: tutto pronto per il gran finale

Oggi, sabato 16 agosto, l'ultima serata della kermesse regina d'agosto che anche quest'anno ha riscosso uno straordinario successo

Camparada
Pubblicato:

Tutto pronto per il gran finale alla Sagra del Masciocco, storica kermesse regina d'agosto che anche quest'anno, per l'edizione numero 43, ha registrato il tutto esaurito. Oggi, sabato 16 agosto, la serata conclusiva della manifestazione.

Sagra del Masciocco, stasera il gran finale

L'appuntamento, neanche a dirlo, è al civico 26 di via Resegone, a Camparada, all'interno della Cascina Masciocco allestita di tutto punto per l'occasione. Qui, a partire dalle 19, sarà possibile gustare i piatti tipici della tradizionale culinaria brianzola con cassoeula, trippa, ossi buchi, capriolo, lumache e l’immancabile polenta. Le quattro serate precedenti hanno riscosso uno straordinario successo di pubblico, rendendo omaggio alla storia di una kermesse unica nel proprio genere anche grazie allo straordinario lavoro di una squadra di oltre 100 volontari.

Il ricavato in beneficenza

La novità principale di quest’anno, come noto, è rappresentata dall’inserimento della sagra all’interno della rassegna “Arte, sapori e motori in Brianza”, promossa dai Comuni di Camparada, Lesmo, Triuggio, Albiate e Usmate Velate e finanziata attraverso il bando “Lombardia Style” di Regione Lombardia. Quello che rimarrà invariato sarà ovviamente lo spirito della manifestazione. Il filo conduttore che muove l’associazione "Amici del Masciocco" è quello della solidarietà e della beneficenza. L’intero ricavato della manifestazione verrà infatti utilizzato per sostenere progetti o attività delle associazioni e delle realtà del territorio e non.

