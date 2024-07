La Sala Civica di via Marx, spazio di proprietà del Comune di Desio e gestito da Consorzio Comunità Brianza, apre al quartiere e a tutta la cittadinanza con delle iniziative estive rivolte alle famiglie e annuncia un programma di attività ricreative per il prossimo autunno.

La Sala Civica a Desio apre alla comunità: in programma diverse iniziative per le famiglie

Il progetto “PARIPASSO per crescere insieme” è un progetto nazionale con capofila Cooperativa Stripes Onlus in partenariato con il Comune di Desio, finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini e che prevede attività rivolte alla fascia 0-6 anni per il contrasto della povertà educativa.

Nell’ambito di questo progetto, nel mese di Luglio, verranno proposte due attività artistico-creative-digitali per famiglie di bambini/e 0-6 con la presenza, oltre che di atelieriste esperte per la proposta laboratoriale, anche di una figura di facilitatrice digitale per i genitori dei bambini e delle bambine partecipanti.

Le giornate identificate saranno il 16 luglio e il 23 luglio e seguiranno presto aggiornamenti e informazioni su partecipazione e iscrizioni.

A partire da Ottobre, inizieranno i corsi organizzati dalla Bocciofila di Desio!

Si potrà scegliere tra balli di gruppo social e coreografico, livello base – intermedio – avanzato.

I corsi si terranno al mattino, nel pomeriggio o anche in orario serale.

Sala Civica, hub per le famiglie della fascia 0-6