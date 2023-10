La sala civica Radio di Meda si trasforma nella Cappella degli Scrovegni

Dal 22 al 29 ottobre 2023 entrando in sala civica Radio a Meda sembrerà di essere nella Cappella degli Scrovegni: verrà inaugurata domenica 22 alle 15 la mostra dedicata a Giotto, il grande artista considerato il rinnovatore della pittura italiana.

Esposte in scala 1:3 le riproduzioni di tutto il ciclo di affreschi che adorna la Cappella, che il curatore Roberto Filippetti descriverà nei dettagli alle 16 nel salone Don Sergio Gianelli. Il pubblico avrà la possibilità di ammirare le bellezze artistiche del maestro anche tramite visite guidate gratuite su prenotazione, per un’esperienza diretta e profonda, che permetta di cogliere icone e simboli della pittura di Giotto, incentrata sul tema del destino dell’uomo e sulla storia della salvezza.

L’esposizione è rivolta soprattutto ai giovani, in particolare agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie San Giorgio, Diaz, Polo, San Giuseppe e Frassati, delle classi seconde delle scuole secondarie Anna Frank e Traversi. Ben 36 studenti del liceo Marie Curie hanno accettato di fare da guida ad altri ragazzi aderendo al progetto Pcto (Percorso per le competenze trasversali e orientamento).

«Dare il nostro supporto, come Amministrazione, a queste iniziative è fondamentale poiché crediamo che l’arte possa trasmettere infinita bellezza e poesia, traducendosi in una forte occasione per imparare, scoprire e scoprirsi - ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Fabio Mariani - Un sentito ringraziamento va alla Comunità pastorale, anche per il percorso artistico che stiamo affrontando in questi anni».