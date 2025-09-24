“La Santa Rossonera”: il Milan Club apre i battenti in città

Il “Diavolo” prende casa a Villasanta. Nei giorni scorsi è ufficialmente nata “La Santa Rossonera”, il Milan Club che da ora in avanti richiamerà intorno a sé tutti i tifosi rossoneri della città.
Il “Diavolo” prende casa a Villasanta
Presidente del neonato circolo è Biagio La Pietra, tifoso milanista di lunghissimo corso, che può vantare non solo una vita di abbonamenti a San Siro, ma anche un’importante esperienza maturata nei settori del tifo organizzato tra cui la mitica Fossa dei Leoni:
“L’idea di aprire un Milan Club a Villasanta è nata in aereo, di ritorno da una trasferta a Madrid – racconta – Con alcuni amici abbiamo pensato che fosse arrivato il momento giusto per dare vita a un movimento di tifosi anche qui, nella nostra città. E quindi eccoci qui, con La Santa Rossonera”.
A ottobre il battesimo ufficiale
A giugno è arrivata l’iscrizione all’Associazione Italiana Milan Club, passo necessario per poter essere riconosciuti come associazione affiliata al circuito nazionale, mentre a ottobre si terrà il battesimo ufficiale del sodalizio. Che, nel frattempo, ha già raccolto oltre 90 adesioni sfruttando unicamente il passaparola:
“E’ sicuramente un bel risultato quello raggiunto fino a questo momento – prosegue La Pietra – Abbiamo anche pronto lo striscione che esporremo allo stadio tutte le domeniche non appena arriverà il via libera da parte delle autorità preposte. Da adesso comunque si inizia a fare sul serio, motivo per cui invitiamo tutti i tifosi milanisti di Villasanta a iscriversi al Club e sentirsi parte della grande famiglia rossonera”.