“La Santa Rossonera”: il Milan Club apre i battenti in città

Il “Diavolo” prende casa a Villasanta. Nei giorni scorsi è ufficialmente nata “La Santa Rossonera”, il Milan Club che da ora in avanti richiamerà intorno a sé tutti i tifosi rossoneri della città.

Presidente del neonato circolo è Biagio La Pietra, tifoso milanista di lunghissimo corso, che può vantare non solo una vita di abbonamenti a San Siro, ma anche un’importante esperienza maturata nei settori del tifo organizzato tra cui la mitica Fossa dei Leoni:

“L’idea di aprire un Milan Club a Villasanta è nata in aereo, di ritorno da una trasferta a Madrid – racconta – Con alcuni amici abbiamo pensato che fosse arrivato il momento giusto per dare vita a un movimento di tifosi anche qui, nella nostra città. E quindi eccoci qui, con La Santa Rossonera”.