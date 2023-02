La scelta di Concorezzo: i segreti di Ecuosacco spiegati dai cittadini

La scelta del Comune di Concorezzo: i segreti di Ecuosacco raccontati dai cittadini. L'Amministrazione ha individuato quindici testimonial per illustrare le novità legate al sacco per la gestione dei rifiuti.

Quindici video illustrativi

Quindici testimonial concorezzesi per comunicare alla cittadinanza l’avvio dell’Ecuosacco per il conferimento del secco. Sono i cittadini i protagonisti di 15 video che, a partire dal 3 febbraio saranno pubblicati sui canali social del Comune. Una campagna pensata per comunicare alla cittadinanza le principali regole relative alla corretta gestione della raccolta differenziata, in particolare dell’Ecuosacco che prenderà il via nel mese di aprile. Tra i protagonisti, alcuni commercianti, il responsabile della farmacia comunale e due plogger. Ma anche pensionati e sportivi. I primi video sono stati realizzati in questi giorni e il primo filmato è già online sulla pagina Facebook del Comune @comuneconcorezzo.

"L’avvio dell’Ecuosacco rappresenta un momento importante, delicato ma necessario per la nostra città - ha commentato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - Per questo motivo abbiamo programmato una serie di interventi, anche a livello di comunicazione, per accompagnare i concorezzesi in questa fase di cambiamento. I video sono stati pensati per trasmettere dei messaggi brevi ma importanti circa la raccolta differenziata, l’uso corretto dell’Ecuosacco e le buone pratiche per il rispetto dell’ambiente. I testimonial hanno accolto con entusiasmo il nostro invito a mettere, letteralmente, la faccia in questa iniziativa di comunicazione a servizio dell’intera cittadinanza. A loro va quindi il nostro grazie per la disponibilità".

Le assemblee pubbliche

Oltre alla campagna di comunicazione video sui social, il Comune insieme a CEM Ambiente, ha organizzato due incontri pubblici per spiegare nel dettaglio il progetto Ecuosacco. Gli incontri sono fissati per martedì 28 febbraio alle 14.30 per le aziende e alle 21 per i cittadini. Le due assemblee si terranno al Centro civico di piazza Falcone e Borsellino e l’incontro delle 21 sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune. Non solo. L’Amministrazione comunale ha organizzato anche un incontro mirato, con il sindaco Mauro Capitanio e l’assessore all’Ambiente Silvia Pilati, per gli anziani al Centro Pensionati in programma per venerdì 10 febbraio alle 15. Nelle prossime settimane verrà invece distribuito in tutte le case di Concorezzo il calendario di CEM Ambiente e un volantino con i dettagli del progetto Ecuosacco.

"Oltre alla campagna di comunicazione abbiamo organizzato due assemblee pubbliche e un incontro mirato per gli anziani - ha precisato l’assessore all’Ambiente Silvia Pilati - Abbiamo inoltre istituito un nuovo ufficio dedicato in Comune: l’ufficio Ecuosacco. I cittadini e le aziende hanno dunque a disposizione un interlocutore unico cui far riferimento per tutte le questioni e gli eventuali dubbi relativi all’Ecuosacco".

L’Ecuosacco sarà in distribuzione da martedì 7 marzo a sabato 8 aprile in sala di Rappresentanza del Comune. Gli orari: martedì 8.30-12.30, mercoledì 14-19, giovedì 8.30-12.30, sabato 8.30-12.30.