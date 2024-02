La Scherma Desio festeggia la Stella di bronzo del Coni per Alberto Bernacchi. La consegna è prevista per il mese di marzo.

Stella di bronzo del Coni per il maestro Bernacchi della Scherma Desio

Il maestro Alberto Bernacchi, presidente e direttore sportivo della Scherma Desio, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), sotto forma della Stella di bronzo al merito sportivo. Questo encomio gli è stato conferito in virtù della sua attività dirigenziale all'interno della Federazione, una carica che ricopre con impegno e dedizione dal 2005. Bernacchi in merito ha commentato: "È un'onorificenza che mi inorgoglisce, ma che non mi insuperbisce. Nel riceverla, ringrazio tutti coloro nello staff dirigenziale e tecnico della Scherma Desio che mi hanno supportato in questi anni, aiutandomi a guardare sempre avanti. Questa soddisfazione condivisa con loro sarà uno stimolo per raggiungere nuovi obiettivi e traguardi". La cerimonia ufficiale di consegna della Stella di bronzo è prevista per marzo e si terrà a Milano. Bernacchi, nel frattempo, ha già ricevuto la comunicazione ufficiale del riconoscimento.

Il "grazie" al Coni

Bernacchi ha voluto esprimere la sua gratitudine al Coni per il prestigioso premio, evidenziando l'importanza dei valori sportivi nel plasmare le generazioni attuali e future. Ha affermato:

"Penso che i valori che lo sport insegna siano oggi più che mai fondamentali per aiutare le generazioni del presente e del futuro a crescere con riferimenti precisi nella consapevolezza civica e nel rispetto delle regole e degli altri. Lo sport ha un valore sociale ed economico, rappresentando una risorsa nella quale le istituzioni devono credere e investire. Pertanto, le realtà sportive, grandi o piccole, devono impegnarsi costantemente per mantenere alto il proprio valore. Questo riconoscimento è un ulteriore stimolo per fare ancora di più e ancora meglio".

Prossimo appuntamento è il Trofeo Città di Desio

Il prossimo importante appuntamento per la Scherma Desio sarà il Trofeo Città di Desio, che si terrà il 10 e 11 febbraio al PalaFitlineDesio. Questa è una delle manifestazioni territoriali più longeve nel panorama della scherma italiana e quella con la storia più lunga in Lombardia. A carattere agonistico e promozionale, è un evento radicato sul territorio entrato ormai a pieno diritto nella tradizione schermistica.