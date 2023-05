La scuola di Bellusco celebra il 30esimo anniversario della sua intitolazione ai giudici Falcone e Borsellino

Una mattinata molto intensa, trascorsa all'insegna della memoria e del ricordo. E' quella vissuta quest'oggi, venerdì 26 maggio 2023, dagli studenti della scuola media "Falcone e Borsellino" di Bellusco. Gli alunni, infatti, hanno avuto la possibilità di incontrare Chiara Corrao, nipote di Paolo Borsellino, il giudice ucciso da Cosa Nostra il 19 luglio del 1992 a Palermo. Un incontro avvenuto nel 30esimo anniversario dell'intitolazione della scuola belluschese (prima in Italia) ai due giudici.

Nella prima parte della mattinata gli studenti di Terza media hanno potuto ascoltare la toccante testimonianza di Chiara Corrao, giovane nipote di Paolo Borsellino. Al fianco della ragazza la professoressa Tiziana Loffredo, il dirigente scolastico Daniele Zangheri, il sindaco di Bellusco Mauro Colombo, il presidente del Consiglio comunale Roberto Invernizzi, l'assessore alla Cultura del Comune di Bellusco Leila Codecasa, l'assessore all'Istruzione del Comune di Mezzago Carlo Severgnini, il parroco don Arnaldo Mavero, il Comandante della stazione dei Carabinieri Luogotenente Ivano De Crescenzo e il Comandante del corpo di Polizia locale Brianza Est Alessandro Benedetti. Presente anche l'ex sindaco di Bellusco, ai tempi dell'intitolazione della scuola ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Gianpiera Vismara. Durante l'incontro Chiara Corrao ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua famiglia, quindi ha risposto alle tante domande poste dagli studenti.

"Io ho solo 25 anni, quindi non ho avuto la fortuna di conoscere direttamente mio zio Paolo - ha raccontato Chiara - La mafia mi ha negato anche la possibilità di avere una foto con lui. Mi fa rabbia pensare che alcuni dei boss più efferati abbiamo parlato e fumato una sigaretta con lui mentre io non l'abbia nemmeno conosciuto... Dai racconti dei miei parenti però è sempre emerso come fosse una persona letteralmente impregnata di vita".