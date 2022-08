La scuola di Concorezzo è pronta a entrare nel futuro. Importante contributo in arrivo per l'Amministrazione comunale, che avrà a disposizione 200.000 euro per migliorare la didattica, ma non solo.

Un "grazie" al Pnrr

La scuola di Concorezzo è pronta a entrare nel futuro. Merito (anche) di un importante contributo in arrivo dal Pnrr, che porterà nelle casse del Comune circa 200.000 euro.

"Nell'ambito del Piano Scuola 4.0, il nostro istituto comprensivo Guglielmo Marconi ha ricevuto 200.000 euro - ha annunciato con soddisfazione il sindaco Mauro Capitanio - Questi fondi serviranno ad avere lezioni più interattive e studentesse e studenti più coinvolti, trasformando le classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento".

Soddisfatto l'assessore Borgonovo

Ovviamente molto soddisfatto anche l’assessore all’Istruzione Gabriele Borgonovo, che può già iniziare a pensare concretamente ai prossimi passi da compiere.

"Nelle prossime settimane andremo a calendarizzare una serie di incontri tra i nostri uffici e i rappresentanti dell’istituto scolastico. Abbiamo sempre voluto inserire nel Piano di diritto allo studio la digitalizzazione di un’intera classe. Avremmo voluto farlo già nel primo anno scolastico dopo il nostro insediamento, ma il Covid ha inevitabilmente scombussolato tutti i piani".

