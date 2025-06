Giovanna Riva lascia la scuola primaria Maria Ausiliatrice di Binzago di Cesano Maderno per la pensione: entrata, vent’anni fa, da insegnante del doposcuola, esce da coordinatrice. Colleghi e alunni di ieri e di oggi, insieme ai genitori, si sono riuniti numerosissimi nel cortile della scuola parrocchiale per testimoniarle gratitudine, affetto e stima.

La scuola primaria Maria Ausiliatrice saluta la coordinatrice

Con "amore, cura e dedizione", come gli hanno riconosciuto i genitori degli alunni, ha aiutato generazioni di bambini a spiccare il volo. Attenta ai bisogni dei piccoli, lo è stata "anche a quelli dei colleghi", con "le semplici cose che trasformano lo stare insieme in un vivere in famiglia", come hanno certificato maestre e maestri.

E se mamme e papà le hanno augurato "un futuro ricco di serenità, sogni e momenti felici come quelli che lei ha regalato ai bambini e a noi con il suo cuore grande", colleghi e colleghe le hanno augurato "giorni sereni e pieni di sole". Resteranno indelebili nella memoria del cuore di chi l’ha conosciuta e apprezzata "l’amore e la passione con cui, nonostante le fatiche e gli imprevisti, si è dedicata anima e cuore al benessere della scuola e di tutti i bambini", come hanno assicurato i colleghi commuovendola fino alle lacrime.

Lascia un'eredità preziosissima

Preziosissima l’eredità che Giovanna Riva, occhi lucidi dall’inizio alla fine della festa, lascia alla "sua" scuola. A raccogliere il testimone sarà Franca Cassani, oggi coordinatrice della scuola dell'infanzia Sant'Anna. Il parroco don Fabio Viscardi ha consegnato agli insegnanti, ai genitori e al personale cinque sogni: "Sogno una scuola dove germogli e cresca l’albero di un intreccio virtuoso tra l’insegnante e l’educatore; una scuola dove tutti insieme riusciamo a essere dei passeur, persone che passano ai bambini un desiderio, un sogno; una scuola dove ci si distingue per generosità intellettuale e si nutre il cuore e la mente dei bambini; una scuola dove ciascuno possa e sappia sentirsi l’unico responsabile di tutto; una scuola dove ciascuno invoca per l’altro la protezione di Maria Ausiliatrice". Alla festa della comunità scolastica si è unita l’assessora all’Istruzione, Rosanna Arnaboldi, felice di partecipare «a un bellissimo momento di condivisione per ringraziare una persona che ha fatto cose grandi con passione e amore».

