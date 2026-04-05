La seconda vita della “Vime 40”, in servizio tra i villaggi del Senegal

Una nuova vita, a servizio di una comunità a migliaia di chilometri di distanza, in Africa.

La gloriosa ambulanza di Avps in servizio in Africa grazie a “On Off”

E’ la storia della “Vime 40”, gloriosa ambulanza per anni in forza ad Avps, l’Associazione volontari di Pronto soccorso, di Vimercate, e ora in Senegal. Un’idea diventata realtà grazie all’associazione “On Off” e in particolare al suo presidente, Simone Scarabelli, ex operatore al Pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate e ora in servizio ad Soreu Alpi a Bergamo.

La sua associazione, con sede a Trezzo, si occupa dal 2012 di sostenere diversi progetti in Africa: dal Sud Sudan, all’Etiopia, passando per il Madagascar.

A disposizione di una comunità di 30mila persone

“E da tre anni siamo anche in Senegal – racconta Simone Scarabelli – Ci occupiamo in particolare di sostenere un “Comune rurale” che raggruppa 60 villaggi abitati da circa 30mila persone. Si tratta di un’area molto vasta. I collegamenti sono molto difficoltosi, sia a causa delle distanze sia per le condizioni delle strade, quasi tutte sterrate”.

In quest’area ci sono tre centri di salute, due dei quali dotati di mezzi di trasporto, anche se non certo moderni.

“Il centro di Ndemene, invece, dove operano un medico, un’infermiera e un’ostetrica, non aveva un mezzo di soccorso – ha aggiunto ancora Scarabelli – Con tutti i problemi che ciò comportava quando si rendeva necessario il trasporto, in caso di emergenze o ricoveri, all’ospedale più vicino, a un’ora e mezza di strada”.

“Vime 40” rimessa a nuovo e spedita in Senegal

Da ciò l’idea di rivolgersi ad Avps, una realtà dotata di un importante parco mezzi e che il responsabile di “On Off” conosce bene dopo anni trasporti al Pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate. Avps aveva da poco trasferito, a causa dell’anzianità di servizio, ai trasporti non urgenti la gloriosa ambulanza “Vime 40”, seppur perfettamente funzionante. Il resto è venuto da sé: il via libera alla donazione e la sistemazione per rendere il mezzo adatto a sopportare lo stress delle strade sterrate del Senegal.

Poi la raccolta fondi per finanziare la spedizione via nave e l’arrivo in Senegal dove recentemente si è tenuta la cerimonia di consegna e inaugurazione. Un auto preziosissimo per i sanitari e la popolazione locale; un po’ di Vimercate a servizio di chi ha bisogno, grazie al gesto di Avps.