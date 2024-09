La sede del Pd intitolata al sindaco della pace

La sede di Agrate del Partito democratico intitolata all’amato sindaco della pace.

L'intitolazione

Da sabato scorso, 28 settembre, la sezione agratese del Pd porta il nome di Adriano Poletti, ex primo cittadino scomparso nel novembre dello scorso anno, alla guida del paese dal 1999 al 2009.

Una cerimonia commovente tenutasi alla presenza dei famigliari, degli attuali amministratori comunali, sindaco Simone Sironi in primis, e di diversi amici e conoscenti. A fare gli onori di casa il segretario cittadino del Pd, Roberto Strabello. Presente anche il segretario provinciale del partito, Lorenzo Sala.

I ricordi

"Questo è un momento molto importante per la nostra comunità - ha esordito Strabello - Darsi un nome vuole dire anche darsi un’identità. Adriano è il simbolo di quanto fatto in questo paese dalle forze di centrosinistra grazie all’idea di creare “Insieme per Agrate”, con l’obiettivo di unire le persone per superare le differenze".

Sentito e commosso anche il ricordo di Karolina Perkmann, a lungo in Giunta con Poletti:

"Adriano è sempre stato riconosciuto da tutti come il sindaco della pace. Un sindaco molto amato, il più amato di Agrate. Una persona disponibile, che ti comprava con un sorriso, che lasciava sempre la porta aperta all’ascolto e alla possibilità di trovare una soluzione per ogni problema".

E poi il sindaco in carica, Simone Sironi, che da Poletti ha raccolto idealmente il testimone sin dagli anni della condivisione in oratorio a Omate, dove entrambi sono cresciuti.

"Sono emozionato - ha detto - Penso che anche Adriano oggi sia qui con noi. E’ stato per tanti di noi una figura importante. Io, in qualità di sindaco, e molti altri di noi, non saremmo qui oggi se non ci fosse stato Adriano. Da lui ho imparato tanto; è stato un simbolo, una figura che ha avvicinato tanti alla politica".

Il progetto con la Bosnia

Infine, Luciana Sala, ex moglie di Poletti, ha ricordato il grande lavoro fatto dal marito per la pace e la cooperazione internazionale, soffermandosi in particolare sul progetto "Un sorriso per la Bosnia", sviluppato nell’ex Jugoslavia per garantire spazi sicuri a soggetti più fragili.

A scoprire la targa con il nome di Poletti, i figli e i nipoti. Un momento toccante accompagnato anche da qualche inevitabile lacrima.