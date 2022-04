La sede di via Gramsci ha ospitato l'assemblea annuale del gruppo Aido

Desio

Giovedì 31 marzo alle 17.30 si è tenuta alla sede del gruppo Aido di Desio, in via Gramsci 18, l'assemblea ordinaria annuale alla presenza del presidente provinciale Aido di Monza e Brianza, Antonio Topputo.

Giovedì 31 marzo alle 17.30 si è tenuta presso la sede del gruppo Aido di Desio, in via Gramsci 18, l'assemblea ordinaria annuale alla presenza del presidente provinciale Aido di Monza e Brianza, Antonio Topputo, che ha portato il saluto della sezione provinciale. Durante l'incontro, sono stati eletti presidente dell'assemblea il socio Giuseppe Morello e segretaria la socia Carla Conti. Durante l'assemblea, è stata svolta dal presidente del gruppo comunale Aido di Desio, Francesco Sicurello, la relazione delle attività svolte nel 2021, anno di pandemia, che nonostante le restrizioni, ha comunque ha visto la presenza sul territorio dei volontari e la realizzazione di alcune significative iniziative.

Durante l'assemblea, il vicepresidente del gruppo, Alessandro Lops, ha svolto, nonostante l'assenza dell'amministratrice Angela Pizzirani, la relazione finanziaria, presentando i bilanci consuntivo del 2021 e preventivo del 2022. Lops ha poi letto, in assenza della presidente Paola Giambelli, la relazione del collegio dei revisori dei conti. Al termine dell'assemblea, dopo una breve discussione, sono state approvate all'unanimità sia la relazioni che i bilanci presentati. I volontari del gruppo di Desio continueranno così anche quest'anno la loro attività di diffusione della cultura della donazione degli organi, tessuti e cellule in favore degli ammalati in attesa di un trapiantato, quasi sempre salva vita, nelle varie occasioni che hanno programmato.