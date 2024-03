La Settimana del cervello, a tu per tu con le emozioni. Conoscere e gestire noia, rabbia e stress: è l'appuntamento che si terrà il 13 marzo in biblioteca a Desio.

La settimana del cervello, iniziativa in biblioteca

“Conosci le tue emozioni?”, è questo il tema dell’evento promosso dal Comune di Desio in occasione della Settimana Mondiale del Cervello, un progetto coordinato a livello internazionale da Dana Foundation e che si svolge con iniziative in ogni dove dall’11 al 17 marzo 2024. In Italia, il tema portante individuato dalla Società Italiana di Neurologia (Sin) è “One brain, One Health”, con l’obiettivo di coinvolgere tutti i professionisti sanitari, le Istituzioni e la popolazione nella diffusione di una maggiore consapevolezza generale riguardo all’importanza di un cervello in salute come presupposto fondamentale per il benessere dell'individuo e dell’intera società.

"Promuovere la cultura del benessere psicologico"

"Anche quest'anno come Amministrazione abbiamo deciso di aderire alla Settimana del Cervello per promuovere e diffondere la cultura psicologica - dichiara l’assessore alla Cultura e Pari opportunità, Samantha Baldo - E' una priorità nel nostro mandato promuovere la salute a 360 gradi e, in particolare, la cultura del benessere psicologico nei cittadini desiani. Riteniamo di assoluta importanza avvicinare le persone al tema della cura della psiche, abbattendo quelle barriere pregiudizievoli che per decenni hanno avvolto la figura dello psicologo, e intendiamo farlo proprio attraverso la preziosa collaborazione dei professionisti della salute mentale, con un obiettivo comune, in un luogo che sia concepito come spazio di incontro e confronto e altresì di vicinanza al Comune, quale è la biblioteca civica. Il gran successo delle due serate dedicate alla conoscenza e alla gestione dell'ansia dimostrano che siamo sulla strada giusta e stiamo rispondendo a un bisogno sempre più sentito anche dai cittadini”.

"Un percorso che unisce tutta la comunità"

“Questo è un incontro che proponiamo a grande richiesta per il secondo anno – sottolinea l'assessore alle Politiche Sociali Fabio Sclapari – è un'occasione per creare un tempo dedicato ai temi dell’educazione alle emozioni e a prendersi cura di se stessi, divenuti così urgenti oggigiorno per il benessere di tutti. Gestione delle emozioni e competenze relazionali sono i punti su cui lavorare per prevenire il disagio in generale, soprattutto quello delle giovani generazioni, la cui ricaduta è poco visibile, ma di grande impatto sulla nostra società. E' da leggersi come un percorso virtuoso che unisce tutta la comunità, proponendo momenti di riflessione e confronto sull’importanza di conoscere, riconoscere e gestire la propria e l’altrui emotività”.

L'iniziativa in biblioteca

L’iniziativa in calendario a Desio dal titolo “Alla scoperta delle emozioni: conoscere e gestire noia, rabbia e stress" si terrà mercoledì 13 marzo 2024 alle ore 20.45 presso la Biblioteca civica di via Cavalieri di Vittorio Veneto 2 (ingresso libero) e sarà coordinata dalle psicoterapeute Chiara Gatti e Valentina Brenna. Capita di sperimentare emozioni spiacevoli, quali insofferenza, collera, esaurimento e insoddisfazione e di volerle eliminare dalla nostra vita … ma anche queste emozioni hanno una funzione importante! Durante l’incontro si descriverà il ruolo e la funzione di queste emozioni e verranno proposti spunti di riflessione, piccoli esercizi pratici e strategie, affinché si possano gestire quando diventano intense e particolarmente scomode. Si porrà l’attenzione sul ruolo della curiosità e della creatività come elementi chiave per poter trasformare momenti di fatica in occasione di scoperta di sé e di quanto la natura possa esserci di aiuto nell’affrontare emozioni “esplosive” come la rabbia e lo stress.

Un secondo appuntamento in autunno

Nel mese di ottobre, in occasione della Giornata Nazionale della Psicologia, si terrà un secondo incontro dal tema "Alla scoperta delle emozioni: conoscere e gestire tristezza, paura e ansia". Tutti noi ci troviamo in alcune occasioni della nostra vita a fare i conti con emozioni faticose: tristezza, preoccupazione, paura, ansia … In alcuni momenti possono venire a trovarci e diventare anche particolarmente scomode e faticose! Questo appuntamento vuole promuovere uno spunto di riflessione su quale sia la funzione di queste emozioni, come si manifestano e come possiamo gestirle, affinché non diventino invalidanti e si possa stare bene con se stessi e con gli altri. Durante l’incontro verranno sperimentati insieme dei piccoli esercizi pratici per poter ritrovare la calma e la tranquillità.