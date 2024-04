La "Settimana della Terra": laboratori e attività per salvare il pianeta

Alle scuole primarie di Seveso e Meda i bambini hanno partecipato a laboratori e alla visione di film per imparare sempre di più a rispettare la natura.

"In occasione della Giornata mondiale della Terra, che ricorre il 22 aprile, nei giorni scorsi abbiamo organizzato tante attività - ha affermato l’insegnante Paolo Brivio , referente del progetto insieme alla collega Grazia Daloiso - L’obiettivo era quello di sensibilizzare sul tema della sostenibilità e del rispetto per il nostro pianeta".

La settimana si è aperta lunedì scorso con la visione di un film a cui è seguita una riflessione ed è proseguita con laboratori e attività che hanno visto i bambini imparare e divertirsi.

"Abbiamo avuto diverse idee per il progetto di quest’anno, tra cui quella di far creare un volantino che promuovesse il rispetto per l’ambiente, da distribuire a vicini di casa o ad amici, ognuno nel proprio quartiere", ha proseguito Brivio.