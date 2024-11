La sindaca conferma: "La ciminiera della Fornace sarà abbattuta"

La ciminiera della Fornace verrà abbattuta. A confermarlo è stato la sindaca RosellaMaggiolini, al termine di un botta e risposta a distanza con il gruppo di opposizione Carnate Unita.

Ad accendere la miccia era stato proprio il gruppo di minoranza di centrosinistra. Nelle scorse settimane infatti l’Amministrazione aveva richiesto un nuovo parere sulla perizia effettuata al manufatto presente in via Alessandro Colombo. Una richiesta che aveva acceso le speranze del gruppo, che la scorsa estate aveva chiesto proprio all’Esecutivo di cambiare idea sul destino della Fornace.

«La fornace è un simbolo della nostra Carnate, quando la scorsa estate l’Amministrazione aveva convocato l’assemblea pubblica per spiegare la decisione di abbatterla per motivi di sicurezza, ci eravamo immediatamente messi in moto per cercare di capire se ci fossero soluzioni alternative - ha spiegato la capogruppo Laura Mauri - La Fornace rappresenta un reperto della Carnate del passato, quindi avevamo anche avanzato la proposta di indagare la possibilità di una messa in sicurezza e preservare i primi due anelli, lasciando così una parte della ciminiera come simbolo del passato. Quando abbiamo visto la determina che dava l’incarico per una nuova perizia siamo dunque rimasti piacevolmente colpiti. Significa allora che forse avevamo ragione a chiedere ulteriori approfondimenti. Noi stiamo preparando una lettera che invieremo ai cittadini e protocolleremo, proprio sulla questione».

Intenzioni che però paiono ormai vane, alla luce di quanto spiegato proprio dalla prima cittadina. Maggiolini ha infatti confermato l’intenzione iniziale della sua Amministrazione:

«Il parere che abbiamo richiesto non ha fatto altro che confermare la perizia originale - ha sottolineato la sindaca - Quindi la ciminiera verrà abbattuta. Anche il secondo consulto ha infatti confermato la situazione di pericolosità della struttura. I costi per un’eventuale messa in sicurezza sarebbero infatti troppo elevati e non sostenibili per il Comune. Io capisco le rimostranze dell’opposizione. Purtroppo però è ormai troppo tardi per intervenire. Andava fatto prima. Però mi viene naturale chiedermi il perchè ora la minoranza alza le barricate, quando nei loro 10 anni di Amministrazione non è stato fatto nulla per recuperarla?».