Allaccia le scarpe e corri per Avis! Il 20 settembre l’Associazione volontari italiani del Sangue invita i cittadini a partecipare alla corsa solidale ( di 5 o 10 KM) con partenza dal Laghetto di Giussano.

La solidarietà scende in pista: torna AVIS RUN

L’AVIS di Monza annuncia con entusiasmo il suo pieno sostegno e la partecipazione attiva alla seconda edizione di AVIS RUN, un evento che unisce in modo sinergico sport, salute e solidarietà. L’iniziativa rappresenta un’opportunità cruciale per promuovere a livello territoriale l’importanza vitale della donazione di sangue, un gesto di generosità che salva vite.

La corsa si svolgerà sabato 20 settembre 2025, con partenza alle ore 16:30 dal Laghetto di Giussano, un luogo che si trasformerà per l’occasione in un vero e proprio punto di ritrovo per atleti e volontari. I partecipanti avranno la possibilità di scegliere tra due percorsi, da 5K e 10K, per una sfida adatta a ogni livello di preparazione.

L’iscrizione

L’iscrizione ha un costo di soli 5€, un contributo che simboleggia l’impegno concreto a favore della causa. Per i primi 500 iscritti, nel pacco gara sarà inclusa una t-shirt commemorativa, un simbolo tangibile dell’appartenenza a un movimento di solidarietà più ampio.

(Foto archivio)