La solidarietà va di corsa: tutto pronto per la “StraVillasanta”

Tutto pronto per l’edizione numero 23 della “StraVillasanta”, corsa su strada non competitiva di 10 kilometri aperta a tutti che destina parte del ricavato alla San Vincenzo De Paoli. L’appuntamento con la grande classica autunnale, promossa come sempre dal Gruppo Podistico Villasantese, è per domani, domenica 23 novembre.

Tutto pronto per la “StraVillasanta”

La manifestazione si preannuncia come una grande festa dove la corsa, la solidarietà e tanti amici si mischiano in una formula perfetta, dove quello che conta non è il tempo, ma partecipare e divertirsi lungo uno splendido percorso tra le vie centrali di Villasanta e poi nella magnifica cornice autunnale del Parco di Monza. L’evento è anche valido come quarto Memorial Mario Ancri, in ricordo del primo presidente dell’associazione e figura storica per lo sport di Villasanta.

No alla violenza, sì alla donazione

Anche per questa edizione tutti i pettorali della “StraVillasanta” indicheranno il numero 1522, linea nazionale antiviolenza e stalking, come simbolo di supporto e sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Da questo anno sarà inoltre presente alla manifestazione anche la sezione Avis di Villasanta che metterà in palio il riconoscimento per i donatori più veloci. Non può mancare, infine, il tradizionale ricordo della partecipazione, ovvero un maxi telo in fibra con i colori sociali del Gruppo Podistico Villasantese.

La solidarietà va di corsa

Come da tradizione ben consolidata, parte dell’incasso delle quote d’iscrizione sarà devoluto in beneficenza in favore dell’associazione

San Vincenzo De Paoli di Villasanta che opera sul territorio di Villasanta supportando le famiglie in difficoltà, di cui ben 150 nella sola Villasanta. A Monza e in Brianza, dov’è nata nel 1856, la San Vincenzo comprende oltre 260 volontari.

Le iscrizioni

Le iscrizioni potranno essere effettuate anche domani mattina dalle 8.30 e fino alle 9.15, un quarto d’ora prima della partenza: